Bekymret over dataindsamling

HEERENVEEN, NETHERLANDS - JUNE 6, 2015: Google is an American multinational corporation specializing in Internet-related services and products. Most of its profits are derived from AdWords.

De digitale platforme indsamler bunker af data om os, hvilket bekymrer danskerne. Man kan dog gøre noget selv for at holde på noget af ens data

Af Peter Kenworthy

– De digitale platforme indsamler store mængder data om deres brugere. Dataindsamlingen medfører fordele for forbrugerne, men skaber også udfordringer for konkurrencen og vækker bekymring hos mange danskere, siger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der har analyseret platforme som Google, Amazon og Apple App Store.

De digitale platforme indsamler og gemmer hundredvis af parametre om brugerne. Platformene indsamler både data, når brugerne benytter selve platformen, men ofte også når de benytter andre hjemmesider eller apps.

På den måde får platformene i mange tilfælde for eksempel adgang til detaljerede oplysninger om brugernes udseende (via billeder), tanker (via søgninger), helbred (via bevægelsesmønstre), præferencer (via likes/kommentarer), netværk (via kalenderoplysninger) og købemønstre (via cookies og loginoplysninger), tilføjer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på styrelsens hjemmeside.

Tre ud af fire danskere svarer i en rundspørge, at de enten er lidt eller meget bekymrede. Samtidig har næsten halvdelen fravalgt at handle på en platform, fordi de er bekymrede over brugen af deres persondata.

– Selvom platformene er populære og meget brugte, kan vi spore en bekymring hos danskerne over, hvordan platformene bruger deres persondata. I nogle tilfælde afholder bekymringen helt brugerne fra at handle på platformen, siger vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jacob Schaumburg-Müller.

Gode råd

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har flere gode råd til, hvad man kan være særlig opmærksom på, når man færdes på nettet.

Blandt andet kan man undersøge platformens vilkår for indsamling af data, før man opretter en profil. Vurdere om man vil takke ja til cookies, når du besøger en platforms hjemmeside, og tjekke hvordan man blokerer for cookies i de forskellige browsere.

Man kan også tjekke hvilke apps på mobilen/tabletten der har tilladelse til at registrere din placering – typisk under ”indstillinger”, og undersøge om man giver udvikleren tilladelse til at dele data med tredjeparter, når man downloader en app.

Eller man kan overveje om man vil logge ind via sin profil på et socialt medie, når man handler på en anden hjemmeside. Hvis du logger ind via din profil, giver det den digitale platform nemlig mulighed for at spore din adfærd på hjemmesiden, hvor du handler.

Samt tjekke om man er logget ind via et Google- eller Apple-login, når man surfer på nettet. Hvis man er det, afgiver man nemlig data om sin færden til Google eller Apple.

Og så er det generelt en god idé at huske, at hvis en digital tjeneste er gratis, er du (og dine data) ikke kunde men produktet.