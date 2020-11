Bibliografen er vigtig

Martin Skou Heidemann efterlyser et (fornyet) fokus fra politisk side på Bibliografen, vores rigtig fine kulturhus i Bagsværd.

Af Katrine Skov

Katrine Skov (A), formand for Kultur, Fritid og Idræt i Gladsaxe

Martin Skou Heidemann efterlyser et (fornyet) fokus fra politisk side på Bibliografen, vores rigtig fine kulturhus i Bagsværd.

Vi er helt enige om, at Bibliografen er en vigtig kulturinstitution i vores kommune.

Siden Bibliografen blev indviet for 10 år siden, har den udviklet nye tilbud til borgerne, samarbejde med Jazzklubben, skoler, aftenskoler og børnehuse, introduktioner til film mv. Der er kommet en gadehave til – et uderum, som er med til at åbne Bibliografen ud mod byen – og skabe liv i området.

Situationen er nu, at vi skal have ansat en ny leder af Bibliografen, da den tidligere og meget dygtige leder, har valgt at stoppe. I den forbindelse synes jeg, at det vil give rigtig god mening at genbesøge den strategi og de mål, der er for stedet – sammen med den nye leder. Martin Skou Heidemann, du sparker en åben dør ind, og jeg er sikker på du ved, at du altid er velkommen til at komme til mig for at få sat emner på dagsordenen.