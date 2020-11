Byg et typehus – det er billigere end købe gammelt

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du længe har gået med drømme om at få et splinternyt hus, men er blevet skræmt af priserne på at bygge nyt, skal du overveje at bygge et typehus. Et typehus er en af de billigste løsninger på markeder for dig, der gerne vil bygge helt nyt, og som samtidig gerne vil have et moderne hus med en kvalitet i top.

Faktisk får du med et typehus markedets bedst forhold mellem kvalitet og pris, hvorfor et typehus er det perfekte valg for dig, der er både pris- og kvalitetsbevidst. Nu spørger du måske: hvad koster det at bygge et hus? Læs med herunder og bliv klogere.

Byg hus ud fra dit budget

Typehus pris afhænger selvfølgelig af mange forskellige ting. Men for at give et eksempel kan du få et vinkelhus på 150 kvadratmeter til en pris der starter fra 1.670.000 kr. Men i sidste ende kan der ikke gives noget endeligt svar på, hvad et typehus koster, da det afhænger af dine valg i forhold til bl.a. størrelse og materialer.

Men når du bygger nyt typehus, får du hverken mere eller mindre end det, du har råd til. Sammen med byggefirmaet kan du nemlig skræddersy dit nye typehus, så det passer lige præcis til din økonomi. Derved får du dine husdrømme opfyldte, selvom du ikke har kisten fuld af guld, mens du også er sikret, at du har råd til at bo i huset fremover.

Ved at bygge et typehus får du stor fleksibilitet i forhold til, hvordan dit hus skal være, hvilket betyder, at der også er stor fleksibilitet i forhold til prisen. Hvis du kan nøjes med et enkelt børneværelse og en simpel tagkonstruktion, kan du få et rigtig billigt hus, mens større huse med dyrere materialer selvfølgelig koster lidt mere. Men det er i sidste ende dig, der bestemmer.