Bynatur i fremgang

Der er fin natur i Høje Gladsaxe Park, hvor Gladsaxe Kommune for nyligt har sat tre naturheste ud, der skal være med til at øge biodiversiteten. Foto: Kaj Bonne.

En ny undersøgelse fra Danmarks Naturfredningsforening viser at bynaturen er i fremgang mens biodiversiteten generelt stadig er i krise

Af Peter Kenworthy

Siden 2015 har mere end 20.000 frivillige danskere indsendt over 500.000 observationer af 30 forskellige dyr, planter og svampe til citizen science projektet Biodiversitet Nu. Resultaterne viser nu, at Danmarks almindelige arter – hverdagsnaturen – er i fremgang på landsplan, siger Danmarks Naturfredningsforening.

Samtidig viser undersøgelsen ingen tegn på bedring for naturen i vores naturområder og i landbruget, og vi er stadig midt i en alvorlig biodiversitetskrise, hvor vi mister arter hurtigere end nogensinde før i menneskets historie, tilføjer Danmarks Naturfredningsforening.

– Projektet viser, at når vi begynder at lave en indsats for naturen, virker det. Mange steder er egern gået tilbage i skoven, men er i fremgang i haver. Haren forsvinder måske fra marker, men trives i stigende grad i sommerhusområder, forklarer Carsten Rahbek, professor i biodiversitet, leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet og ansvarlig for artsdataen i Biodiversitet Nu.

’Mellemgod naturkapital’

Det er ikke muligt at få data på kommuneniveau, fortæller Danmarks Naturfredningsforening til Gladsaxe Bladet.

Men Gladsaxe har, ifølge forskere fra Aarhus Universitet og Danmarks Naturfredningsforenings naturkapitalindeks, en såkaldt ’mellemgod naturkapital’ (hvor meget natur, der er i kommunen, og hvor høj værdi naturen har), og kommunen ligger på en 29. plads blandt alle kommuner.

Og i 2020 er der fundet usædvanlige snyltehveps-glassværmere i Kong Hans Have og den sjældne og truede svampeart Smuk Rødblad ved Radiomarken.

Ifølge en borgerundersøgelse lavet i 2016, foretrækker de fleste Gladsaxeborgere natur frem for bymæssige områder tæt på deres bolig.

Man kan støde på pindsvin i Gladsaxes bynatur. Foto: Peter Kenworthy.

Der kan sagtens pludselig dukke en tudse op i haven. Foto: Peter Kenworthy.

Man kan se mus i skoven hvis man er stille. Som her i Hareskoven. Foto: Peter Kenworthy.

Der er også en del egern i Gladsaxe. Især hvis man har et nøddetræ i nærheden. Foto: Peter Kenworthy.