Corona og klima

COVID-19 and doctor with blood test in her hand

Foto: Colourbox.

Vi lever i en era af pandemier der har samme kilde som klima- og naturkrisen, siger FN-rapport

Af Peter Kenworthy

Længerevarende corona-symptomer, såsom skader på vitale organer, er ”virkelig bekymrende”, sagde generalsekretæren for verdenssundhedsorganisationen, Tedros Adhanom Ghebreyesus, på en virtuel pressekonference 30. oktober.

– Selvom vi stadig lærer nye ting om virussen, er det tydeligt at denne virus ikke bare dræber mennesker. For rigtig mange har den også alvorlige længerevarende effekter, tilføjede han.

Samtidig viser en ny FN-rapport, udarbejdet af 22 eksperter, at pandemier som COVID-19 er blevet mere hyppige, at de har samme kilde som klima- og naturkrisen, og at pandemierne i fremtiden vil opstå endnu hyppigere og være mere dødelige og skadelige for verdens økonomier.

Smitsomme sygdomme som coronavirus og AIDS en blevet overført fra dyr til mennesker, og rapporten opfordrer til at vi ændrer væsentligt på den måde vi både reagerer på pandemierne og interagerer med naturen på.

– De nuværende pandemi-strategier reagerer på sygdommene efter deres fremkomst, med folkesundhedsforanstaltninger og teknologiske løsninger … Men COVID-19 viser at dette er en langsommelig og usikker vej at tage, skriver man i rapporten, der er udarbejdet af den videnskabelige platform for FN’s Konvention om biodiversitet, IPBES.

– De underliggende årsager til pandemier er de samme globale miljømæssige ændringer, der er skyld i tab af biodiversitet og klimaforandringer, tilføjes det.