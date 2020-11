Corona-venlig efterårskoncert

Foto: Colourbox.

Søborg Harmoniorkester spiller blandet repertoire på Mørkhøj Skole

Af Redaktionen, redigeret

Der er efterårskoncert med Søborg Harmoniorkester Gladsaxe Concert Band søndag den 15. november klokken 15 på Mørkhøj Skole, efter at Søborg Harmoniorkester, som mange andre orkestre i Gladsaxe Kommune, har måtte aflyse flere koncerter og arrangementer i 2020 grundet coronasituationen.

Orkestret vil følge Sundhedsstyrelsens og Kulturministeriets anbefalinger i forbindelse med afholdelse af koncerten. Dette betyder blandt andet at man skal bære mundbind eller visir indtil man sidder på din plads, at der ikke bliver serveret kaffe og kage, men kun vand, vin og øl og at koncerten bliver spillet uden pause.

Søborg Harmoniorkester fortæller, at man glæder sig til endelig at kunne spille koncert igen og at man til koncerten blandt andet vil kunne høre Carl Nielsen, Disney og Andrew Lloyd Webbers Phantom of the Opera.