Coronaplakater på skemaet

Foto: FGU Nord.

Elever fra FGU Nord har designet sprælske coronaplakater til unge som dem selv

Vi har alle brug for at blive mindet om at huske at tage mundbindet på i det offentlige rum. Men vi er også alle sammen ved at være så vant til statens blå coronaplakater, at vi næsten ikke ser det.

De blå plakater er desuden nok ikke designet med henblik på de unge.

Eleverne på Grafisk Design & Webdesign på FGU Nord i Gladsaxe har derfor designet en række alternative og mere friske og forskelligartede “Husk mundbind”-plakater. Eleverne var blevet bedt om at lave en plakat, der har et udtryk, der skiller sig klart ud fra de blå fra Sundhedsstyrelsen.

– Opgaven var sjov at lave, især fordi vi kun havde kort tid til at lave den, da de skulle hænges op på skolen hurtigst muligt. Det var også dejligt at lave nogle lidt mere farverige og spændende plakater end dem fra Sundhedsstyrelsen, fortæller 17-årige Mira.

Annie på 16 år mener også at det meget hurtigt bliver kedeligt med plakaterne fra Sundhedsstyrelsen.

– Jeg synes at det er fedt at andre kan få gavn af mit design. Jeg tænker også at det ville være interessant for andre at se et andet perspektiv, fortæller hun.

Og 17-årige Lili mener også at det er godt at det er unge selv der designer plakaterne, fordi de er den aldersgruppe der oftest bliver smittet.

– Det at vi er unge, der er med til at lave plakater, der minder folk om at passe på, viser at det ikke er alle unge som er ligeglade. At der i hvert fald er nogle af os, der kan finde ud af at passe på hinanden, tilføjer hun.

Man kan se og downloade plakaterne på fgunord.dk/seneste-nyt