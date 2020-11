I Gladsaxe der gør vi en stor indsats for at holde børnene adskilt, holde dem i mindre grupper og spritte af og gøre rent på alle kontaktflader i løbet af skoletiden. Desværre så ser vi ikke helt den samme opmærksomhed i fritidslivet, sagde borgmesteren blandt andet i sin video-appel. Foto: Screendump, video, Gladsaxe Kommune

Appel fra borgmesteren til forældre og børn: Mere coronaopmærksomhed i fritidslivet, så vi ikke får yderligere restriktioner og nedlukning

Af Peter Kenworthy

Coronatallene stiger i Gladsaxe, der nu har landets femtestørste smitteniveau. Derfor sendte Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A), i går en videoappel til alle om at gøre en ekstra indsats for at undgå yderligere nedlukninger og restriktioner, som dem man har set i Nordjylland.

– Den smitte som der er i fritidslivet og ind i skolerne, den er vi sammen nødt til at gøre noget ved, fordi foreningslivet er rigtig vigtigt for alle vores børn og unge. Det er der de får deres sociale kontakter, og det har de brug for. Derfor er vi nødt til sammen at gøre noget ved det, sagde borgmesteren.

– I Gladsaxe der gør vi en stor indsats for at holde børnene adskilt, holde dem i mindre grupper og spritte af og gøre rent på alle kontaktflader i løbet af skoletiden. Desværre så ser vi ikke helt den samme opmærksomhed i fritidslivet, og derfor så kan vi se at der sker en smittespredning fra fritidslivet og ind på vores skoler. Det er rigtig, rigtig skidt, og det er vi nødt til at gøre noget ved, tilføjede borgmesteren.

Hun opfordrede blandt andet til at vi gør os umage i et par uger, så vi kan få smittetrykket lidt længere ned, og dermed få en lidt mere almindelig hverdag i Gladsaxe. Samt at man huskede den gode hygiejne og at holde afstand, og at ingen møder halvsløje eller syge op i skolerne.

Gladsaxe Kommune er lige nu den kommune i landet med femtehøjest forholdsmæssige smittetal. I de seneste syv dage har der været 172 bekræftede smittede i kommunen. Det er især de unge der er blevet smittede.

Ifølge Gladsaxe Bladets oplysninger, er der dog Gladsaxe-elever der ikke overholder retningslinjerne i forhold til afstand og samvær, samt for hjemsendte og potentielt smittede elever.