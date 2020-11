Foto: Privat.

Samarbejde mellem Gladsaxe Bibliotekerne og GXU gav grafiske elever rigtig kundeopgave

Af Redaktionen, redigeret

I foråret fik eleverne på valgfaget ’Grafisk design og illustration’ på GXU – Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole mulighed for at give deres bud på Gladsaxe Bibliotekernes plakat om teaterforestillinger for børn.

Teaterplakaterne hænger nu på Gladsaxe Hovedbibliotek, hvor man kan se dem frem til 25. november 2020.