Få styr på de tekniske løsninger på din arbejdsplads

SPONSORERET INDHOLD: Gladsaxe er en skøn by at arbejde i, og det vrimler med spændende og innovative virksomheder. For at få så godt et arbejdsliv som muligt, er det dog vigtigt, at du har styr på de tekniske løsninger på jobbet, så du ikke skal bruge en masse energi på at forsøge at få computere og telefoner m.m. til at virke.

Du kan garanteret udnytte din tid på meget mere effektive måder, som ikke involverer filsortering og endeløse softwareopdateringer. Her kommer fire tips til, hvordan du kan undgå tekniske problemer på din arbejdsplads.

1: Få fat i en powerbank

Det kan umiddelbart virke meget simpelt, men hvis du gerne vil undgå at bruge tid på forsvundne opladere og mobiltelefoner uden strøm, så er det en rigtig god idé at få fat i en powerbank og gerne flere af dem. Mange menneske kan ikke undvære deres arbejdstelefon, især i tilfælde af hjemmearbejde, og derfor kan det være meget frustrerende, hvis den hele tiden mangler strøm. Derfor er det en rigtig god idé at have et lille lager af powerbanks, så du altid kan lade din telefon op, uanset om der er en stikkontakt eller en oplader i nærheden. Du kan for eksempel købe powerbanks på denne hjemmeside: https://www.batteribyen.dk/powerbank-batteri.

2: Løs problemerne med det samme

Hvis der er bøvl med teknikken på din arbejdsplads, så gælder det om at komme tidligt i gang med at løse problemerne. Det kan godt være, at det ikke gør dig så meget, at y-tasten på din computer ikke virker længere, men tilsyneladende små problemer kan hurtigt vokse sig store. Sørg derfor for at få noget hjælp fra start af, så du ikke pludselig skal have ny arbejdscomputer på grund af en fejl, der kunne være undgået. Det vil din arbejdsgiver garanteret være glad for.

3: Tag på kursus

Der er ikke nogen, der forventer, at du fejlfrit kan håndtere et kompliceret it-system eller en 3d-printer uden noget hjælp. Hvis der er blevet implementeret ny teknik på din arbejdsplads, er det derfor en rigtig god idé at spørge din arbejdsgiver om mulighederne for at få et kursus i det. Det kan sandsynligvis spare jer for en masse frustrationer og besvær på lang sigt. Du skal altså aldrig være bange for at spørge om hjælp, hvis du er i tvivl, og hellere et spørgsmål for meget end for lidt. Sådan kan du undgå en masse irriterende fejl undervejs.

4: Kend dine begrænsninger

Selvom det selvfølgelig kan være rigtig irriterende at skulle ringe efter en tekniker, er det bedre at få fat i en professionel end at forsøge at reparere noget, som du ikke er kvalificeret til. Det kan gøre meget mere besvær end gavn, og hvis du håndterer elektronik, kan det også være decideret farligt. Nogle gange er man nødt til at bide i det sure æble og få hjælp udefra. Men så er du også helt klar til at tage fat på arbejdet igen, når teknikken er kommet op at køre.