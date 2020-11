Fartbøller

Nu har jeg flere gange forsøgt at nærmest råbe kommunen op om netop det her store problem. Bilerne suser og suser rundt om hjørner og trafiklysene tilgodeser denne kategori øverst, så trafiklys bliver sat til netop dem.

Af Irma Henriksen

Irma Henriksen, Gammelmosevej 75

Nogle gange kan vi gågængere ikke engang komme over første trafiklys, kun hvis vi er marathonløbere med helbredet som indsats.

Fik telefonnummer til en ingeniør i kommunen som netop bad mig om at ringe til ham, hvad jeg så har gjort mange gange men kun en telefonsvarer gang på gang.

Vi er jo en kommune med tiltagende støj og bilos til følge, og ih hvor jeg glæder mig til letbanen den vil jo skærpe det hele, plus omkostninger vedrørende denne.

Kære politikere på Borgen og i byrådene har I tænkt jer godt om, nu er det jo for sent, samt vi bliver kvalt i os røg og støj

Men kig lige venligst på krydsene ved Buddingevej og Gammelmosevej hvor tæt trafikken er her?