Festende elever blev coronahjemsendt

Group of Asian women party at home, female drinking cocktail dancing and singing having funny moment in living room in night. Teenager young friend play game, friendship, celebrate holiday concept.

På coronasmitte.dk opfordrer man ”kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds”. Og Sundhedsstyrelsen anbefaler at de unge begrænser og holder afstand til deres sociale omgangskreds. Foto: Colourbox.

Valgte tilsyneladende at sidde opfordring til at være opmærksom på nærkontakt blandt elever, og til at fester kun holdes med nærmeste omgangskreds, overhørig

Af Peter Kenworthy

Der har været mange smitteudbrud på Gladsaxes skoler på det seneste, og der har tidligere været Gladsaxe-elever der, ifølge Gladsaxe Bladets oplysninger, ikke har overholdt retningslinjerne for hjemsendte og potentielt smittede elever.

Den 16. november skrev skolelederen på Søborg Skole ud på skole-hjem-platformen Aula, at en 9. klasse på skolen var blevet hjemsendt som nær kontakt til en smittet i klassen. Elever i flere andre klasser var sendt hjem til screening.

Ifølge Gladsaxe Bladets oplysninger havde den smittede elev holdt fest få dage forinden, med andre elever på 9. klassetrinnet.

Den 18. november meldte skolelederen så ud at der var et nyt smittetilfælde hos en medarbejder fra 9. årgangsteamet, samt yderligere smittetilfælde hos to elever fra den pågældende klasse.

’Vær særlig opmærksom på nærkontakten’

I et brev til kommunens børn og forældre, sendt over skole-hjem-platformen Aula fredagen inden den pågældende elev på Søborg Skole blev konstateret smittet, opfodrede børne- og kulturdirektør, Thomas Berlin Hovmand, og skolechef, Michael Mariendal, ellers til at man var særlig opmærksom på nærkontakten eleverne imellem.

Og 17. november kom Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A) med en appel til alle Gladsaxeborgere om at tage smitten ind på kommunens skoler alvorligt, på grund af den ”alt for store smittespredning af corona her på Vestegnen”, så vi ikke ser yderligere nedlukninger.

– Det er rigtig, rigtig skidt, og det er vi nødt til at gøre noget ved, tilføjede borgmesteren.

Gladsaxe Bladet har bedt skolelederen på Søborg Skole og Gladsaxe Kommune om at be- eller afkræfte at der har været elever i 9. klassetrinnet der har holdt fest, hvordan man på skolen og i kommunen håndterer denne og lignende sager, samt om der har været tale om nogen form for sanktioner overfor de pågældende børn og deres forældre.

Dette har man ikke kunne eller ville svare helt på. Gladsaxe Bladet har derimod fået følgende svar:

– En skole har ikke indflydelse på, hvad der sker i et privat hjem og heller ingen sanktionsmuligheder. Her er det helt op til de unge og deres forældre at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Søborg Skole og kommunens øvrige skoler har løbende samtaler med eleverne om, hvorfor det er vigtigt at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer – også i fritiden. Som skole gør vi, hvad vi kan, for at skabe en corona-sikker skoletid med udgangspunkt i tydelige rutiner og retningslinjer, siger Gitte Friis, konstitueret skoleleder på Søborg Skole.

– Som kommune følger vi sundhedsmyndighedernes retningslinjer og informerer med de materialer, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og kommunen. Fordi smittetrykket er højt i Gladsaxe har vi desuden indført en række af ekstra restriktioner på vores skoler, udtaler Kirsten Haase, uddannelsesleder i Skoleafdelingen i Gladsaxe Kommune.

Når der konstateres smitte på en skole, går skolens ledelse og de medarbejdere, der hjælper ledelsen i gang med den konkrete sporing, når det sker. Også om aftenen og i weekenden. Det er et kæmpe arbejde, når mange familier skal kontaktes og informeres om at deres barn er ”nær kontakt”, tilføjer Skoleafdelingen desuden.

– På trods af de gener det giver i en familie, når et barn er ”nær kontakt” og ikke kan komme i skole, så bliver alle ledere og medarbejdere mødt med stor forståelse og opbakning hos forældrene. Det er vi meget taknemmelige for, siger skolechef i Gladsaxe Kommune, Michael Mariendal.

Stigende smitte

På coronasmitte.dk opfordrer man ”kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds”. Og Sundhedsstyrelsen anbefaler at de unge begrænser og holder afstand til deres sociale omgangskreds.

Gladsaxe Kommune er en af de kommuner i landet med højest forholdsmæssige smittetal. Det er på det seneste især de unge der er blevet smittede.

Der er i perioden 2.- 18. november sendt smittede børn, voksne og nære kontakter hjem fra Bagsværd-, Enghavegård-, Gladsaxe-, Grønnemose-, Søborg-, og Vadgård skoler samt GXU, fortæller Skoleafdelingen i Gladsaxe Kommune til Gladsaxe Bladet.

Ifølge Statens Serum Institut, har 14 procent af landets skoler oplevet mulige smitteudbrud siden skolestart i august, men mindre end en procent af skoleeleverne har været en del af et muligt udbrud. Der har været flest udbrud på skoler i Region Hovedstaden.