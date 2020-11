Førtidspensionister skal ikke straffes for partnerens job

Det er simpelthen grotesk, at førtidspensionister skal have færre penge, bare fordi deres ægtefælle eller samlever er i arbejde.

Af Serdal Benli

Serdal Benli, næstformand i SF

Det er simpelthen grotesk, at førtidspensionister skal have færre penge, bare fordi deres ægtefælle eller samlever er i arbejde. Det er en gammeldags tanke, og passer ikke ind i et moderne samfund.

Desværre er det lige netop, hvad der sker nu. Det er en helt urimelig umyndiggørelse af de mennesker, der har været nødt til at stoppe deres arbejdsliv og tage imod en førtidspension. Samtidig kan det være ubehageligt for den, der arbejder, at vide, at ens partner får en lavere indkomst alene på grund af ens egen løn. Førtidspensionister skal have ret til deres førtidspension, uanset om deres samlever er på arbejdsmarkedet eller ej.

Det er ikke rimeligt, at den ene partner i et hjem får følelsen af at være i lommen på den anden, og hele systemet skaber utryghed omkring parret eller familiens økonomi. Modregningen kan endda betyde, at førtidspensionister tænker to gange, før de flytter sammen med den de elsker. Det holder ikke. Der er ikke nogen, der skal blande sig ved at give med den ene hånd og tage med den anden, mens førtidspensionisterne må bede deres partnere om lommepenge. Ægtefælleindkomstafhængighed skal blive til uafhængighed. Det vil SF have igennem med den finanslov, der bliver forhandlet netop nu. Førtidspensionister skal ikke opleve at ligge deres partner økonomisk til last.

Reglen skal skrottes – det kan kun gå for langsomt.