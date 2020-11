Forbrugslån – Sådan undgår du at blive snydt

SPONSORERET INDHOLD: Vi kan alle gå og drømme om ting, som vi på grund af vores økonomi ikke har mulighed for at få fingrene i. Det kan være alt lige fra en ny sofa til en lækker ferie sydpå med hele familien. Selvom du ikke har råd til disse ting lige nu, findes der naturligvis løsninger, der kan gøre det muligt.

Af SPONSORERET INDHOLD

For at få flere penge på kontoen kan du blandt andet skrue op for antallet af timer, du arbejder eller spare mere til hverdag. Disse ting skaber dog ikke mærkbare resultater her og nu og kræver derfor en god håndfuld tålmodighed.

Hvis du i stedet vil have et større økonomisk råderum lige nu og her, kan du overveje at tage et forbrugslån. Der er dog forskel på de forskellige forbrugslån, så det handler om at finde det bedste forbrugslån, så du undgår at sidde tilbage med en følelse af at være blevet snydt.

Lav en sammenligning af lånene

Uanset hvilken type lån du ønsker at tage, kan det altid betale sig at undersøge markedet grundigt og at lave en sammenligning af de mange forskellige lån. På den måde kan du finde frem til dét med færrest omkostninger og de bedste vilkår for dig som låntager.

Det er en god idé at sammenligne lånene på parametre som løbetid og ÅOP (årlige omkostninger i procent. Disse tal vil nemlig hurtigt give dig et indtryk af, om lånet vil være muligt for dig at tilbagebetale til tiden, eller om det ikke er realistisk.

Når du laver din sammenligning, kan du med fordel bruge en sammenligningstjeneste, der kan gøre sammenligningen nem, effektiv og overskuelig, og som kan hjælpe dig til at træffe en god beslutning.

Vær opmærksom på den angivne rente

Der er nærmest intet værre, end når vi gør ting, som vi kommer til at fortryde, fordi vi ikke havde sat os ordentligt ind i det. Dette er også gældende, når det drejer sig om lån.

Derfor bør du altid læse hele lånetilbuddet nøje igennem, inden du tager imod det, så du ved, at du ikke har overset noget, der måske stod med småt.

Du skal for eksempel være opmærksom på, at den rente, der står angivet i låneoversigten ikke nødvendigvis vil være den, du faktisk får tilbudt.

Den rente, du får tilbudt, vil nemlig afhænge af flere faktorer som eksempelvis din lånehistorik og din indkomst. Din alder kan også have indflydelse på renten, da renter tit vil være højere, jo yngre du er. Renten afhænger desuden af størrelsen på beløbet og lånets løbetid.

ÅOP’en har meget at sige

Det er ikke kun renten på lånet, der siger noget om, hvor dyrt et lån det er. ÅOP’en kan nemlig give et mere helhedsagtigt billede af, hvad lånet faktisk kommer til at koste dig. Det er nemlig en værdi, der både inkluderer renter, oprettelsesgebyr samt andre gebyrer.

Det er dermed altid en god idé at tage et kig på ÅOP’en, hvis du vil undgå at blive snydt eller at misforstå noget ved dit lån.

Find en passende beløbsstørrelse

En anden ting, der kan gøre, at du får en god oplevelse med dit lån, er, at du vælger en passende beløbsstørrelse til netop din situation. Du bør nemlig ikke låne mere, end du ved, at du kan betale tilbage.

Du skal dog heller ikke vælge et for lille lånebeløb, da det måske så vil vise sig, at du ikke har lånt nok til, at du kan betale for det, som pengene skulle gå til, og at du derfor må tage flere lån. Det er nemlig bedre med ét større lån, end flere små.

Med andre ord drejer det sig altså om at finde et lånebeløb, der hverken er for stort eller for småt, men som passer til netop dig og dit behov.

Er du helt tryg ved at tage et lån?

Et lån bør altid blive taget med omtanke og på baggrund af en række grundige overvejelser samt et reelt behov for flere penge. Derfor er det en god idé at tænke alle alternativer igennem, før du vælger at gå lånevejen.

Hvis din beslutning om at tage et lån er velovervejet, vil der være meget større sandsynlighed for, at du får en god oplevelse med det og ikke får en følelse af at være blevet snydt. Du vil nemlig vide, hvad du går ind til, og hvad du kan forvente.

Der er mange gode lån at finde derude, men det kan kræve, at du har brugt lang tid på at lede og på at sætte dig ordentligt ind i lånemarkedet.

Du kan med fordel tjekke de forskellige forbrugslån ud og se, om der er ét for dig. Du kan også læse mere, om hvad der skal til for at blive godkendt, og hvordan du sender din ansøgning.