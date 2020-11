Fortalte om stroke

Foto: Colourbox.

Foredrag i Telefonfabrikken havde blandt andet fokus på risikofaktorer som rygning og sundhed

Af Redaktionen, redigeret

Hjernesagen i Gladsaxe afholdt torsdag den 29. oktober et af de sjældne offentlige møder i disse coronatider.

Oprindeligt var det journalist Anders Langballe, der skulle have fortalt om sin blodprop, men han var blevet syg. I stedet fortalte overlæge og formand for Dansk Selskab for Apopleksi, Helle Iversen, blandt andet om stroke og risikofaktorer som rygning, usund levevis og fysisk inaktivitet.

Efter oplægget var der spørgsmål og kommentarer fra tilhørerne – blandt andet om træthed, og hvorfor der ikke skete mere med hensyn til særligt hårdt ramte og støtte til de pårørende.

– Heldigvis er der sket store fremskridt i behandlingen af de ramte, især når de kommer i behandling tidligt nok. Desværre er rehabiliteringen efter hospitalsindlæggelsen under al kritik i mange kommuner. Det er slemt for mange ramte, især da mange symptomer og problemer kommer ujævnt i tiden efter, at man er ramt, fortæller formanden for Hjernesagen i Gladsaxe, Torben Nielsen.

– Det blev også nævnt [på mødet] at opholdet på Kildegården af nogle blev omtalt som godt, hvilket er positivt efter den tidligere kritik, der har været, tilføjer han.