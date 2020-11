Foto afspejler målgruppen

I Gladsaxe Kommune har vi fokus på at styrke mangfoldigheden og integrere alle borgere i det gode hverdagsliv.

Af Jakob Guillois Lærkes, bibiotekschef

I Gladsaxe Kommune har vi fokus på at styrke mangfoldigheden og integrere alle borgere i det gode hverdagsliv. Derfor har Gladsaxe Bibliotekerne taget initiativ til en række snakkeklubber, hvor nye borgere kan mødes og snakke, lære sprog og danne nye venskaber.

Billedet, der bruges i forbindelse med markedsføringen af snakkeklubberne, er valgt for at nå målgruppen af nye borgere i kommunen, og forhåbentlig give dem lyst til at deltage. Der er syv personer på billedet af forskellige køn og etnisk baggrund på billeder. Formålet med billedet er at illustrere den kulturelle mangfoldighed, der findes i kommunen, og at alle borgere, uanset køn, hudfarve nationalitet og religion, er velkomne.

Vi er ikke enige med Carsten Thrane i, at vi som kommune ikke bør vise kvinder i tørklæde og at billedet på grund af kvinden reklamerer for en bestemt religion. Vores mål med snakkeklubberne er at give alle de bedst mulige forudsætninger for at blive en del af hverdagslivet i kommunen. Og da der nu engang er en del af vores medborgere her i Gladsaxe i den relevante målgruppe, som bærer tørklæde, finder vi det også naturligt at afbillede det i denne sammenhæng.