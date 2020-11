Frivillige foreninger skal ikke udskammes

Borgmester Trine Græse har udsendt en appelvideo til kommunens frivillige foreninger, hvor hun påpeger, at foreningslivet ikke har samme store opmærksomhed på fx afspritning og rengøring, som skolerne har.

Lise Tønner, Lokallisten Gladsaxe, Martin Skou Heidemann, Venstre

Borgmester Trine Græse har udsendt en appelvideo til kommunens frivillige foreninger, hvor hun påpeger, at foreningslivet ikke har samme store opmærksomhed på fx afspritning og rengøring, som skolerne har. Hun siger også, at man ser en forøget smitte fra foreningslivet ind i skolerne.

Vi finder, det er en meget barsk udmelding, som vi i byrådet ikke har set overbevisende dokumentation for.

Baggrunden er, at Gladsaxe Kommune for tiden desværre har det 5. højeste incidenstal i Danmark. Det er en alvorlig situation, hvor det er nødvendigt, at vi som Gladsaxeborgere alle gør vores bedste for at stoppe smittespredningen.

Vi sidder begge i Folkeoplysningsudvalget, hvor vi gennem hele Corona-pandemien har fulgt de frivillige foreningers store indsats for at holde gang i fritidsaktiviteterne. Samtidig gør foreningerne sig stor umage for at overholde alle sundhedsfaglige retningslinjer.

Den indsats skal påskønnes og støttes.

Det er derfor rigtig uheldig kommunikation fra borgmesteren, at hun udsender påstande om, at det er foreningslivet, der har ansvaret for at smittespredningen i Gladsaxe er størst.

Ligeledes er det et urimeligt stort ansvar at pålægge de frivillige foreninger, hvis de også skal sikre, at potentielt corona-smittede børn ikke går i skole, når de burde blive hjemme.

Borgmesteren burde holde sig for god til på denne måde at pege fingre ad foreningerne og deres mange frivillige.

Foreningerne har behov for opmuntring, opbakning og en hjælpende hånd – ikke udskamning.