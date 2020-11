Gladsaxe viser klimavejen

Tænk globalt – handl lokalt. Sloganet har aldrig været mere relevant end nu, hvor vi skal sikre en grønnere verden for de kommende generationer.

Af Jeppe Bruus og Benny Engelbrecht

Folketingsmedlem Jeppe Bruus (A) og transportminister Benny Engelbrecht (A)

Tænk globalt – handl lokalt. Sloganet har aldrig været mere relevant end nu, hvor vi skal sikre en grønnere verden for de kommende generationer. Derfor er vi glade og stolte over, at Gladsaxe Kommune og regeringen netop har indgået en klimasamarbejdsaftale om kollektiv trafik, som forpligter kommunen til en hurtig omstilling til CO2-neutral eller nulemissions-transport. Både for busser og anden kommunal kørsel. Det er først og fremmest fællesskabets opgave at begrænse udledningen af CO2, og her spiller kommunerne en vigtig rolle.

Ni andre kommuner har ligesom Gladsaxe indgået klimasamarbejdsaftaler om en grøn omstilling af den lokale transport. Og det gør en forskel. Med de kommuner, der er med nu, vil alene omstillingen af busser svare til at man skifter omkring 22.600 fossile biler til elbiler – og når alle kommuner er med, vil tallet være 65.000. Hvert skidt tæller og stort tak til Gladsaxe for at vise vejen med et solidt et af slagsen.