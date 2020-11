Gør din have klar til vinteren

SPONSORERET INDHOLD: Kalenderen siger november, og temperaturen bevæger sig langsomt ned mod nul. Hvis du ikke endnu har gjort det, så er det nu, du skal sørge for, at din have er klar til at stå imod kulde og frost. Måske skulle du også overveje at få købt det redskabshus, du længe har overvejet?

Af SPONSORERET INDHOLD

Redskabshus- tag godt vare på dine haveredskaber

Som haveejer, så ved du godt, at det kræver udstyr for at holde have. Hvis du er træt af at have huset fyldt op med haveredskaber, eller at din garage er ved at blive fyldt op, så kan det være nu, du skal investere i et redskabshus. Du finder et bredt udvalg af redskabshuse hos Harald Nyborg. Du vælger selv, hvordan dit redskabshus skal se ud, og hvor meget plads du har brug for.

Et redskabshus er praktisk, og det kan være en god ide at have alle ens haveredskaber samlet et sted. Hvis græsklipper og kantklipper skal stues sammen med motorolie til bilen og andre bildele i garagen, kan du hurtig bruge unødvendige kræfter på at lede efter de redskaber, du har brug for. Når du har alle dine haveredskaber samlet, så bliver havearbejdet nemmere at gå til, og du kan hurtig komme i gang med at gøre din have vinterklar.

Kom frosten i forkøbet

Hvis du vil sørge for, at dine planter og buske kommer godt igennem vinterens kulde, så er det i dag, du skal pakke din have ind. De planter, som ikke kan tåle frost, skal måske flyttes indenfor, mens andre skal dækkes ind med havemåtter eller plast. Det er faktisk også en god ide at luge alt det ukrudt, du kan, inden jorden fryser. Det vil du nemlig høste godt af, når foråret kommer.

Efterårets blæst har strippet træerne i haven nøgne, og du skal derfor i gang med at samle bladene sammen. Læg dem gerne under træer og buske, hvor de kan beskyttes. Det er også en god ide, at du samler affaldsfrugter sammen og smider dem på komposten. Faktisk er det endnu ikke for sent at plante nogle nye træer og buske, de kan sagtens tåle at blive plantet nu her. Det er heller ikke for sent at plante de sidste blomsterløg, hvis du stadig har nogen liggende.

Det er også nu, du skal sørge for at kigge haven igennem, om der er nogen høje planter, som skal bindes fast. Vinteren kan byde på storm og rivende vind, og det kan derfor være en god ide at sikre de mest skrøbelige planter i haven.