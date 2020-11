Gruppe følger Kildegården tæt

Foto: Peter Kenworthy

Følgegruppe skal diskutere kompetenceudvikling og vidensdeling på plejecentret

Af Peter Kenworthy

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i Gladsaxe Kommune besluttede i juni at der skulle nedsættes en følgegruppe på genoptrænings- og plejecenteret Kildegården. Følgegruppen skal fungere som et forum for dialog, hvor alle kritiske og bekymrede stemmer skal kunne komme til orde.

Formanden eller næstformanden fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, repræsentanter fra ledelsen på Kildegården, Ældresagen, Seniorrådet, en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant er medlemmer af følgegruppen.

Nu har følgegruppen så mødtes for første gang, hvor gruppens medlemmer blev præsenteret for hinanden og planlagde fremtidige mødedatoer.

Til næste møde er det planlagt, at der skal være en orientering om den kompetenceudvikling der er og har været på Kildegården og hvordan personalegruppen vidensdeler, fortæller formanden for Seniorrådet i Gladsaxe, Inge Mandrup.

Kritiske stemmer

Der har nemlig været en del kritiske og bekymrede stemmer i forhold til Kildegården. Eksempelvis fik Kildegården i januar et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Her fandt styrelsen fejl og mangler i medicinhåndteringen og journalføringen, der udgjorde ”problemer af større betydning for patientsikkerheden”.

Efter en artikel om dette havde været i Gladsaxe Bladet, modtog redaktionen adskillige henvendelser fra borgere om problematiske forhold på Kildegården. I maj talte Gladsaxe Bladet med ledelsen på Kildegården, der forsikrede om at man var i fuld gang med at rette op på Styrelsen for Patientsikkerheds kritikpunkter.

Gladsaxe Bladet talte dog så sent som den 23. november med Lisa Paulsen, hvis 87-årige mand var på Kildegården i juni og august.

Ifølge Lisa Paulsen oplevede hendes mand forgæves at forsøge at få fat på personalet, hvorefter han endte med at falde og slå hovedet mod asfalten ved indkørslen til Kildegården. Han blev, ifølge hende, også kørt på hospitalet efter ikke at have fået mad eller drikke i over et døgn. Hun har derfor klaget til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Gladsaxe Kommune er ikke vendt tilbage på en forespørgsel om hændelsen inden redaktionens deadline.

Kildegården har 69 midlertidige pladser fordelt på tre afdelinger, hvor sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, en diætist og en farmakonom samarbejder om en rehabiliterende indsats og et sammenhængende borgerforløb.