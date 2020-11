Guide til aktiesparekonto

SPONSORERET INDHOLD: Aktiesparekonto er et forholdsvist nyt begreb, da det blot er siden 2019, at det har været muligt at oprette en.

Af SPONSORERET INDHOLD

Inden man opretter en aktiesparekonto er det en fordel at skabe sig et overblik, så man har helt styr på, hvad man går ind til. Dette er ting som fordele og ulemper ved at oprette en aktiesparekonto, samt hvilke regler der er, og hvilke man skal være særligt opmærksomme på. Alt dette gør dig sikker på, om det kan betale sig for dig at oprette en aktiesparekonto.

Formålet med en aktiesparekonto er at gøre det nemmere for dig som forbruger at handle med bestemte typer aktier og værdipapirer. Derudover er en aktiesparekonto også til for at gøre det mere økonomisk attraktivt at handle med aktier. Desuden beskattes en aktiesparekonto anderledes end almindelige værdipapirsdepoter, hvilket er den store forskel på disse typer af aktiehandel.

Fordele, ulemper og regler med aktiesparekonto

Der er fordele og ulemper ved det meste, og her er en aktiesparekonto ikke en undtagelse. Af fordele kan en aktiesparekonto tilbyde:

• Lavere beskatning (17 %)

• Automatisk indberetning samt afregning af skat

• Fradrag på 17 % af tab

• Enkel opstart

Hvis dette synes mere attraktivt for dig end for eksempel din nuværende aktieløsning, så kan en aktiesparekonto sagtens være noget for dig.

Som nævnt tidligere er der også visse regler, når det kommer til en aktiesparekonto. En aktiesparekonto vil blive beskattet med 17 % af afkastet, og dette er uanset, om det er realiseret. Det er også kun bestemte aktier med mere, der kan indgå.

Derudover må der i 2020 kun indskydes 100.000 kr., medmindre man bliver nødt til at indskyde mere for at betale årets skat. Dette er reglerne for en aktiesparekonto. En beregner til aktiesparekonto kan findes online, så du kan få yderligere overblik.

En aktiesparekonto kan altså i mange tilfælde være en god løsning, så det er blot med at få en oprettet.