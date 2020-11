Guld og grønne læringsrum

Louise og Alice med vindermodellen, der blandt andet har udendørs læringsrum og en trappekonstruktion med sø under. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe-klasser vandt landsdækkende idékonkurrence om grønne udendørs læringsrum

Af Peter Kenworthy

Elever fra 5. og 6. klasse over hele landet har dystet i ”Idékonkurrencen” om at designe det fedeste grønne uderum på deres skole.

Det udendørs læringsrum skulle kunne gøre det nemmere at lave udendørs undervisning, være med til at sikre større biodiversitet på skolen, og kunne give eleverne mere lys og luft i hverdagen. Eleverne havde haft et undervisningsforløb i biodiversitet op til konkurrencen.

Og man må kunne noget særligt på Gladsaxes skoler, for elever fra 6.d fra Buddinge Skole vandt 1. præmien og elever fra 5. b fra Bagsværd Kostskole 2. præmien.

– Det er utroligt at vi er så dygtige i vores kommune, men det er vi altså, fortalte formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Claus Wachmann (B), eleverne.

Originalt og kreativt

Alice, Louise og Sofia fra 6.d på Buddinge Skole vandt konkurrencen. De havde blandt andet lavet en model eller plantegning af et udendørs læringsrum, med forsøgskasser og en original trappekonstruktion med en sø under.

Ifølge deres lærer, Maria Gøricke, har eleverne tænkt biodiversiteten meget ind i projektet, med rådne træstammer, plantekasser, slyngplanter og lys og skygge.

– Det er det der udmærker deres projekt, mener hun.

Anlægsgartner Søren Sømod, der er formand for Danske Anlægsgartnere, og var med i den jury der bedømte elevernes projekter, roste elevernes plantegning, samt projektets originalitet, kreativitet og læringsmuligheder.

– Vi ville gerne lave et projekt der havde flere faktorer, og som skulle være godt i forhold til både miljøet og corona, fortæller Louise.

– Og så kunne det være rigtig fedt, hvis skolen kunne lave noget som det her, så man kunne komme noget mere ud af klasselokalet, tilføjer Alice.

Penge i klassekassen

Rosa, Paula, Sophie og Konrad fra 5. b på Bagsværd Kostskole blev nummer to med et udendørs læringsrum med varmelamper og vilde blomster.

Prisoverrækkelserne foregik tirsdag på elevernes skoler, hvor de to klasser også fik overrakt en stor check på henholdsvis 7.000 og 3.000 kroner til klassekassen.

Det er Herlev Kommune, Danske Anlægsgartnere og konsulentfirmaet PlanMiljø der står bag Idékonkurrencen, der er støttet af Villum Fonden.