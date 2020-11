Hjælp på vej

Det er ikke lige til at se, hvis man ikke ved hvilke, men der er over 100 private fællesveje i Gladsaxe. En af dem er Karl Gjellerups Allé. Foto: Peter Kenworthy.

Godt nyt for grundejerne på Gladsaxes private fællesveje. En lovændring er på vej i Folketinget

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Kommune var nødsaget til at opsige driftsoverenskomsterne for kommunens private fællesveje fra 1. januar, fordi Ankestyrelsen havde udtalt, at det var ulovligt for kommunerne at udføre vintervedligeholdelse og renholdelse af dem.

Grundejerne skulle herefter selv varetage drift og vedligeholdelse på deres private fællesvej.

Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune opfordrede i juni byrådet til at kommunen overtager de private fællesveje. Det kunne man ikke, sagde Gladsaxe Kommune dengang.

Forhandlinger i Folketinget

I oktober sidste år sendte formanden for Trafik- og Teknikudvalget, Ole Skrald Rasmussen (A) og byrådsmedlem Martin Skou Heidemann (V), sammen med formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune, Flemming Yssing Hansen, et brev til transportministeren med en anmodning om en ændring af lovgivningen, så de hidtidige aftaler kunne indgås på lovlig vis og byrådet kan tilbyde at gøre de private fællesveje offentlige.

I december skal Folketinget så forhandle et lovforslag om ”Ændring af lov om private fællesveje (Vintervedligeholdelse på private fællesveje)”.

Lovforslaget har ”til formål at tilvejebringe hjemmel til, at kommunerne mod betaling kan udbyde serviceaftaler om vintervedligehold og renholdelse af de private fællesveje, når grundejerne fremsætter ønske herom”.

Diskuteret i byrådet

Også i Gladsaxe Byråd diskuteres de private fællesveje.

Henning Sørensen og Carsten Skjød fra Borremosens Vejlaug, samt byrådsmedlem Pia Skou (B) rejste problematikken om de private fællesveje, som er ejet af både villaer og boligforeninger, på byrådsmødet den 30. september.

– Jeg synes at vi er taget lidt som gidsler, og jeg håber virkelig at kommunen vil gøre noget ved det, sagde Carsten Skjød.

– Det er lige præcis en af de sager, som vi har sendt ind til Trafikministeriet, fordi vi godt vil have en afgørelse, og de sidder og er ved at lave en ny vejlov, så vi håber at nogen af alle de her ting bliver løst i forbindelse med den nye vejlov, svarede formanden for Trafik- og Teknikudvalget, Ole Skrald Rasmussen (A).

Problemet er at der ikke er hjemmel til at sige at boligforeningen skal være med i et vejlaug, som sørger for snerydning og vejvedligeholdelse, fortalte Pia Skou. Hun ville blandt andet gerne vide hvilke muligheder der er for at få en aftale i stand mellem private grundejere og boligselskaber på en privat fællesvej.

– Der er ikke nogen regler, der i dag gør at man kan sige, at det er sådan det er. Normalt vil kommunen gå ind og forsøge at lave en aftale med begge parter, men det er ikke altid det er til at have med at gøre, svarede han Pia Skou.

Der er 131 private fællesveje i Gladsaxe, fordelt på cirka 20 kilometer vejstrækning.