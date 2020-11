I disse tider

Jeg læste og så her forleden dag at Socialdemokraterne lagde op til at Gladsaxe-borgere skulle møde dem på gaden.

Bonett Trusell, KV Kandidat 2021, Næstformand i DF Gladsaxe

Jeg læste og så her forleden dag at Socialdemokraterne lagde op til at Gladsaxe-borgere skulle møde dem på gaden. Det er der i og for sig ikke noget galt i, under normale forhold. Dog undrer det mig at selveste formanden for partiet, Fru statsminister, som har travlt med at lukke alt og alle ned, selv sender sine ”soldater” på gaden i disse coronatider.

Det er sgu lidt tragikomisk, da vi i DF netop har fået udsendt at vi skulle aflyse sådan et tiltag som hurtig kan give anledning til forsamling, selv om der er ikke noget vi hellere ville end at møde vores borgere her i Gladsaxe Kommune.

Men, men vi skal jo holde afstand, så jeg syntes ærligt talt det er totalt dobbeltmoralsk det som Socialdemokraterne udviser. Men det er der vel intet nyt i når det kommer til stykket. Mette ”herself” er jo et godt forbillede.