Ishockeyfar vandt bæredygtighedspris

Foto: Gladsaxe Kommune.

Fik kommunens bæredygtighedspris for at have fået unge ishockeyspillere til at samle skrald

Af Redaktionen, redigeret

Ben McPherran bor i Gladsaxe og er ishockeyfar. I sidste uge fik han overrakt Gladsaxes første Bæredygtighedspris i Gladsaxe Skøjtehal. Han får prisen, for to år i træk at have fået Gladsaxes U15 og U17 ishockeydrenge og -piger til at samle skrald, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

– Bens initiativ bidrager til et stærkere fællesskab og trivsel blandt de unge og giver dem en oplevelse af at være sammen om at gøre noget, der rækker ud over dem selv. Samtidig er det også en måde at inddrage børn og unge helt konkret, som en vigtig vej til et endnu mere bæredygtigt lokalsamfund, sagde borgmester Trine Græse (A), da hun overrakte bæredygtighedsprisen til Ben McPherran.

Og det var en glad Ben McPherran, der tog imod prisen.

– Prisen og pengene er en flot anerkendelse fra Gladsaxe Kommune og en belønning til dem, som tager ansvar for vores miljø. Det sender en klar besked til de unge om, at det er den vej, vi vil gå sammen. Rene områder drejer sig ikke kun om affald. Rene områder er basis for hele vores fornemmelse af kommunal tryghed. Klubberne i Gladsaxe har ubegrænset potentiale, når de har besluttet sig for at gøre noget. Og vores børn vil det her – de vil tage ansvar for miljøet, og de vil arbejde sammen for en bedre og mere ren verden, sagde Ben McPherran ved prisoverrækkelsen.

Det er første gang, at bæredygtighedsprisen uddeles, og målet med prisen er at sætte fokus på lokale initiativer, der fremmer en mere bæredygtig udvikling.

De øvrige to nominerede til prisen var den bæredygtige IT-virksomhed 3stepIT og reparationscaféen Repair Café – Gladsaxe.