Joachim, 10 år: Jeg vil til world cup

Joachim Bjerregaard er 10 år, og spiller Fortnite. Foto: Gitte Ganderup.

Man skal være 13 år for at deltage i Fortnite World Cup. Joachim har tre år til at blive endnu bedre

Af Gitte Ganderup

Det er der intet bemærkelsesværdigt i, for Fortnite er et af, hvis ikke dét, største spil nogensinde med sine 350 millioner registrerede spillere pr maj 2020.

Men Joachim Bjerregaard er god til Fortnite. Rigtig god.

– Joachim er den yngste niveau fire spiller og på vej til niveau fem, som er det bedste niveau i HYDR, fortæller Jarne Bjerregaard – Joachims far.

Sportsklub

HYDR er en e-sportklub som ligger i Søborg. Det er et fritidstilbud til børn og unge på linje med alle andre fritidstilbud som fodbold, håndbold og billedkunst. Det er en tidligere verdensetter i Counter-Strike: Source, som har startet HYDR

Niveau fire spillerne er gode. Niveau fem spillerne er på det niveau, hvor der begynder at være opmærksomhed fra talentspejdere fra de professionelle hold.

– Springet mellem niveau tre og fire var ret stort, siger Joachims far, Jarne Bjerregaard, og Joachim tilføjer, at det er det også til niveau fem.

Computerspil bliver dyrket som en e-sport hos HYDR – der er turneringer som sidste weekends Halloween-turnering, struktureret træning og undervisning i strategi, oplyser HYDR. Og der er fokus på sundhed, kost, trivsel og udvikling.

HYDR står altså i skarp kontrast til ”myten” om at computer er lig chips, cola og ensomme timer på drengeværelset, forklarer de selv.

En gamer

Der kan ofte være konflikter mellem forældre og børn omkring computerspil.

HYDR’s undervisere er vant til at rådgive forældre om, hvordan man håndterer sådanne konflikter og skaber de rammer om børns spil.

HYDR arbejder for at skabe en sundere kultur omkring computerspil, og de har eksperter tilknyttet, som kan hjælpe med rådgivning, skriver de til Gladsaxe Bladet.

– Vi har haft vores tanker om det at gå til computerspil. Som mange andre drenge har Joachim gået til mange forskellige sportsgrene, men han fandt ikke rigtigt sin plads, siger Jarne Bjerregaard og nævner en lang række sportsgrene, som hans søn har prøvet.

– Men han var glad for at spille computer. Det var tydeligt, fortæller Jarne.

Forældre følger med

Joachims forældre besluttede at lade ham få en prøvetime hos HYDR og siden lod de ham starte.

– Det var fedt. Der sad en masse andre og spillede også. Det er fedt fordi så kan man gå rundt og se hvordan de spiller, fortæller Joachim som startede i e-sportsklubben som 8-årig.

– Vi har fulgt med, og har også set de typer, som bare pakker sig ind i computeren. Sådan en slags pseudotilværelse ville vi gerne undgå. Derfor holdt vi godt øje med hvad de foregik i HYDR, og hvordan Joachim udviklede sig. Vi har valgt at gå denne vej med HYDR, fordi der er fokus på motion, diæt og fællesskab, fortæller Jarne.

– Vi tog en snak med Joachim om, at det ikke betyder computerspil dagen lang. Vi betragter det som en sportsgren, hvor man skal tale ordentligt, holde fokus på spillet og ikke lukke sig inde. Især i starten fulgte vi meget med, for det skulle ikke gå ud over skolen eller det sociale liv, siger Jarne.

Joachim synes det er fedt. Hans spillerposition er fragge, som er den som slår de andre ihjel. Det lyder voldsomt med de ord, men det svarer til en angriber på et fodboldhold.

– Det er IGL´en som lægger strategien, supporteren hjælper IGL´en og bliver måske ofret. Derefter kommer fraggeren ind fra den anden side, og slår modstanderen ihjel for eksempel. Hvis det er en sandwich man laver, forklarer Joachim, som godt kan lide sin position

Fokus på træningen

Familien har ikke deciderede skærmregler, for det giver ikke mening, når der er en turnering om aftenen eller natten.

Jarne sammenligner det med at nægte sit fodboldbarn at tage til turnering i weekenden. For familien er Fortnite den sport, som Joachim går til, og det er sådan, de tænker på det i alle henseender: Han dyrker Fortnite på talentniveau. Men de har en regel om, at han skal være på klub indtil kl 15.30, med mindre alle venner er gået hjem.

Ud over e-sport træningen i klubben går Joachim også til crossfit.

– Jeg synes, at jeg bliver mere frisk, efter at jeg er begyndt at træne crossfit. Koncentrationen bliver bedre. Jeg føler mig mere frisk og mere klar om aftenen, fortæller Joachim.

Og Joachim er fokuseret på sin træning. Han spiller ikke ret meget fortnite med sine venner uden for klubben for deres niveau er væsentligt forskellige fra hans. Og så drømmer han om at bliver professionel.