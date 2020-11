Julebelysningen bliver reddet

Handelsforeningen arrangerede i 1937 første gang juleudsmykning af Søborg Hovedgade - i første omgang i form af granguirlander med dekorative julestjerner. I mere moderne tider består juleudsmykningen at lysende juletræer. Foto: Kaj Bonne.

Tilskud fra Gladsaxe Kommune og Handelsforeningen skal sikre julebelysningen på Søborg Hovedgade

Af Peter Kenworthy

”Vi når det nok, skønt dagene er korte”, sang pølsevognens Ella og skovens Karl Emil i julekalenderen fra 1981. Men som de fleste nok har fået med sig, bliver det ikke en helt almindelig jul i år.

Men julehygge og julebelysning skal der dog helst til. Og julebelysning skal der heldigvis nok nå at komme på Søborg Hovedgade – også i år.

– Det lykkes for Handelsforeningen at få sat julebelysning på Søborg Hovedgade igen i år, med hjælp fra Gladsaxe Kommune og tilskud fra handelsforeningen. For det er vigtigt for borgerne og for byen, at der kommer noget juleatmosfære, fortæller næstformanden i Handelsforeningen for Søborg og Omegn, Niels Leegaard.