Julefilm i Bibliografen

Lucia, Oskar og far Julemand i “Julemandens datter 2”. Foto: Scanbox.

Julemandens datter 2 og Malous jul kommer på det store lærred

Af Redaktionen, redigeret

I ”Julemandens datter 2” bor Lucia, den første pige på Den Internationale Julemandsskole, i Grønland med sin far, Julemanden, og sin mor, Claudia. Midt i juleforberedelserne bliver Kong Vinters magiske krystal stjålet, og nu er julen pludselig i fare. Lucias bedste ven, Oscar, mistænkes for tyveriet og nu må Lucia gøre alt i hendes magt for at rense Oscar og samtidig finde de skyldige, så det kan blive rigtig jul igen.

”Julemandens datter 2” har premiere i Bibliografen torsdag 12. november.

I ”Malous jul” kommer Malou i familiepleje hos de meget juleglade Bibi og Leif på Lunø. Malou hader dog både julen, øen og plejeforældrene, og tingene bliver ikke nemmere, da Malou opdager den hidsige gårdnisse, Nils, der vil gøre alt for at få Malou væk fra øen igen. De aftaler, at Malou skal lave så meget ballade som muligt. Men da Malou finder ud af, at både Bibi og Leif i virkeligheden er rigtig søde og kun vil hende det bedste, vil hun alligevel gerne blive på øen.

Men man løber ikke sådan lige fra en aftale med en nisse. Og med en sur nisse i hælene må Malou nu overbevise sin plejefamilie om, at de kan stole på hende. Ikke det allernemmeste når den lille nisse viser sig at være både opfindsom og direkte livsfarlig.

”Malous jul” har forpremiere i Bibliografen lørdag 14. november.