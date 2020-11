Julefilm og musikdokumentar i Bibliografen

Det centrale firkløver i “Retfærdighedens ryttere”. Foto: Nordisk Film.

Med dokumentarfilmen ”7 Years of Lukas Graham” vender det populære band tilbage til rampelyset. Filmen følger bandet og forsangeren Lukas Forchhammer i 7 år på deres vej mod stjernerne.

Af Redaktionen, redigeret

Med internationale pladekontrakter, samarbejder med de største producere og et jetset-liv fyldt med swimmingpools og fester i Los Angeles samt privatfly i luksusklassen har Lukas tilsyneladende alt. Men hvad gør man, hvis man bare gerne vil slå rødder og stifte familie. Det prøver ”7 Years of Lukas Graham” at give et svar på i et intimt og rørende portræt.

”7 Years of Lukas Graham” har premiere i Bibliografen torsdag 5. november.

I ”Julemandens datter 2” bor Lucia, den første pige på Den Internationale Julemandsskole, i Grønland med sin far, Julemanden, og sin mor, Claudia. Midt i juleforberedelserne bliver Kong Vinters magiske krystal stjålet, og nu er julen pludselig i fare. Lucias bedste ven, Oscar, mistænkes for tyveriet og nu må Lucia gøre alt i hendes magt for at rense Oscar og samtidig finde de skyldige, så det kan blive rigtig jul igen.

”Julemandens datter 2” har forpremiere i Bibliografen lørdag 7. november.

I Anders Thomas Jensens nye kulsorte komedie, ”Retfærdighedens ryttere”, må militærmanden Markus tage hjem til sin teenagedatter, Mathilde, da hans kone dør i en tragisk togulykke. Tilsyneladende et uheld, men matematiknørden Otto var selv medpassager og mener, at der er noget uldent ved det hele. Nu må Markus og Otto med hjælp fra sidstnævntes noget excentriske kollegaer, Lennart og Emmenthaler, trevle sagen op. Så man ”Blinkende lygter” eller ”De grønne slagtere”, ved man godt, at det ikke kommer til at gå stille for sig.

”Retfærdighedens ryttere” har premiere i Bibliografen mandag 9. november.