Juletræet blev tændt

Der blev talt ned: ”3-2-1-jul”, og så tændte lysene på juletræet. Foto: Kaj Bonne.

På grund af coronaen var årets juletræstænding forbeholdt børnehavebørn, borgmester og julemand

Af Peter Kenworthy

Juletræstænding i Gladsaxe plejer at rime på julemand, julehygge, borgmestertale, brass band, nissebørn og gløgg og æbleskiver til alle de fremmødte på Rådhuspladsen og i Bagsværd.

På grund af faren for coronasmitte var årets juletræstænding delvis aflyst. Torsdag var en lille gruppe børnehavebørn fra Gladsaxe Skovbørnehave, en harmonikaspiller, julemanden og Gladsaxes borgmester, Trine Græse, dog samlet for at pynte det store juletræ foran Gladsaxe Rådhus, der var ankommet fredagen forinden.

Julemanden, borgmesteren og børnene talte ned: ”3-2-1-jul”, og så tændte lysene på juletræet.

Og så var der julegaver fra julemanden – en lysende snebold – og julegodter fra borgmesteren til børnene.

– Vi holder juletræstændingen virtuelt, fordi vi skal passe på hinanden, så vi kan være sammen med de kære, som vi have på vores ti-personersliste, fortæller Thine Buch Laursen, der er ansvarlig for Gladsaxe Kommunes juletræstænding.