Klager bag røgslør

Byrådet i Gladsaxe er helt uvidende om antallet og karakteren af klager over forholdene på kommunens plejehjem.

Af Henrik Bach Mortensen

Henrik Bach Mortensen, byrådsmedlem, Venstre

Byrådet i Gladsaxe er helt uvidende om antallet og karakteren af klager over forholdene på kommunens plejehjem. På baggrund af skandalerne på plejehjem i Århus og Randers havde kommunens forvaltning udarbejdet et forslag om rapportering til byrådet af klager på plejehjemmene. Forslaget blev drøftet på byrådsmødet 28.10.

Det er ubegribeligt for mig, at et flertal i byrådet forkastede forslaget om åbenhed. S, SF og radikale ønsker fortsat, at antallet af klager skal gemmes bag et røgslør så hverken borgere, plejehjemmene eller byrådet har nogen som helst viden om antallet af klager.

Personligt synes jeg, at vi i byrådet har et ansvar for at sikre os viden om, at der ikke er systematiske problemer på plejehjemmene.

Byrådets mindretal af Enhedslisten, Lokallisten, K, DF og Venstre, som oftere og oftere optræder sammen – var enige i ønsket om åbenhed. Men desværre tegner der sig et fast flertal af S, SF og R, som ser stort på borgernes berettigede ønsker – også på dette område.