Klar til julepakker

Foto: Colourbox.

PostNord gør klar til coronajul ved at åbne ekstraordinært udleveringssted i Gladsaxe

Af Redaktionen, redigeret

Der bliver altid sendt mange pakker op mod jul. Derfor åbner der et midlertidigt udleveringssted ved distributionscenteret på Tobaksvejen, der skal bruges til at mindske trængsel og ventetid, når borgerne i området skal hente deres pakker, fortæller PostNord.

‐ Du skal kunne få udleveret din pakke på forsvarlig vis med god afstand og så kort ventetid som muligt. Derfor er vi i tæt dialog med vores samarbejdspartnere i detailhandlen om, hvordan vi styrer de store pakkemængder og kundestrømmen til vores udleveringsteder, siger Mette Morsing, der er distriktschef i PostNord.

Som kunde kan man ikke selv vælge Tobaksvejen, men man kan opleve, at få automatisk besked via sms, mail eller i PostNords app, hvis PostNord har måttet flytte nogle pakker til afhentning på Tobaksvejen, selvom man egentlig havde valgt et andet sted i nærheden, siger PostNord.

Den ekstraordinære udlevering er placeret hos PostNords distributionscenter på Tobaksvejen 4, indgang A. Åbningstiden er hverdage kl. 12‐18 og lørdage kl. 10‐13 frem til 23. december.