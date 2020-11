Kommer flere el-ladestandere

Som det er nu, er det ikke helt enkelt at få ladet elbilen op i Gladsaxe. Foto: Peter Kenworthy.

Trafik- og Teknikudvalget drøftede plan for ladeinfrastruktur til elbiler

Af Peter Kenworthy

Der er behov for mellem 450 og 520 ladestandere i Gladsaxe, viser en ny strategisk plan, udarbejdet af By- og Miljøforvaltningen, som blev diskuteret på et møde i Trafik- og Teknikudvalget 2. november.

Gladsaxe Kommune har opsat 11 ladestandere, som endnu ikke bliver benyttet fuldt ud, fordi afstanden for mange elbilejere er for stor. I dag er det kun omkring 300 biler ud af over 38.000 biler i Gladsaxe Kommune, som er elbiler, kan man læse i referatet til udvalgsmødet.

Ifølge en ladestanderbekendtgørelse fra marts, skal Gladsaxe Kommune sætte ladestandere op ved kommunale bygninger med mere end 20 parkeringspladser (dog ikke beboelsesbygninger).

– I løbet af de næste to år skal vi derfor sætte ladestandere op ved 20 lokationer, bl.a. idrætsfaciliteter og skoler. Det bliver offentligt tilgængelige ladestandere, som alle kan bruge, står til i referatet til udvalgsmødet.

Antallet af benzin- og dieselbiler i Gladsaxe er kraftigt stigende, og transport står for 45 procent af den samlede CO2-udledning i Gladsaxe Kommune.