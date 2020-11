Kommunalt bankkaos

Gladsaxe Bladet kunne lykkeligvis i sidste uge berette, at der nu er udsigt til en afslutning på det bankkaos, som vi med borgmester Trine Græse i spidsen har sejlet rundt i gennem mere end to år.

Af Henrik Bach Mortensen

Henrik Bach Mortensen, Venstre

Alle var for et par år siden chokeret over hvidvask i danske banker. Men det fik borgmesterens flertal i byrådet til at tilslutte sig en ”bankpolitik” og et ”bankcharter”, som både den juridiske sagkundskab og erhvervsministeren fandt ulovligt at forfølge. Venstre var som eneste parti imod denne politik. Men borgmesteren stod fast.

Næste udspil fra borgmesterens flertal var et forslag om udbud af kommunens bankforretninger, som ingen banker frivilligt ville eller kunne tilslutte sig. Venstre var igen imod.

Pga. de helt urimelige krav til bankerne stod kommunen uden mulighed for aftale med pengeinstitutterne. I det lys stillede Venstre for et års tid siden forslag om et nyt udbud med rimelige betingelser. Borgmesterens flertal var igen imod.

Nu er økonomiudvalget vendt på en tallerken og vil foretage et nyt udbud med de ændringer, som Venstre foreslog.

Venstre støtter det nye forslag. Vi ønsker et fornuftigt forhold til bankerne – ikke en ideologisk krig!

Men denne ulykkelige banksag er endnu et eksempel på, at politiske demonstrationer betyder mere for borgmesterflertallet end borgernes ve og vel.