Kvindefodbold: Rollemodeller og plads til piger OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Træning i FC Bella for U14 på Gladsaxe Stadions kunstgræsbane. Foto: Kaj Bonne.

I FC Bella er der kun fodboldspillere som er piger. Det er en fordel med et miljø hvor der er plads til at være ked af det over en fejl

Af Gitte Ganderup