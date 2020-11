Livestream fra Aarhus Universitet på biblioteket

Viden, opdateret forskning og en chance for at blive klogere på spændende, naturvidenskabelige områder er, hvad Gladsaxe Hovedbibliotek tilbyder til to særlige livestreams direkte fra Aarhus Universitet

Af Peter Kenworthy

Tirsdag den 17. november klokken 19:00 på Gladsaxe Hovedbibliotek fortæller professor i DNA-forskning Eske Willerslev om menneskets genetiske historie, imens det er Grønlands indlandsis’ mange hemmeligheder, der er emnet for professor i Kvartærgeologi Nicolaj Krog Larsen og professor i geofysik David Lundbek Egholms foredrag, der livestreames den efterfølgende tirsdag 24. november kl. 19 – samme tid og samme sted. Efter foredragene er det muligt at stille spørgsmål direkte til forskerne. Arrangementerne er gratis, men kræver tilmelding, hvilket foregår på gladsaxe.dk/bibliotek. Alle arrangementer afholdes efter myndighedernes gældende retningslinjer i forbindelse med Covid19.