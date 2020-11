Med på A-listen

Gladsaxe har lavet en del klimaprojekter i de senere år. Blandt andet regnvandsløsningerne langs vandledningstien ved Høje Gladsaxe. Foto: Peter Kenworthy.

Igen i år er Gladsaxe med på liste over byer med ambitiøse klimamål

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe er, sammen med 87 andre byer og kommuner, på NGO’en Carbon Disclosure Projects (CDP) ”Cities A List” over klimaambitiøse byer.

For at komme på CDPs A-liste, bliver byerne blandt andet målt på at de har ambitiøse men realistiske mål for klimahandling, og gør fremskridt hen imod at nå disse mål.

De 88 byer er ikke stoppet med at tackle klimakrisen, selvom coronavirus-pandemien har rystet verden, skriver CDP på organisationens hjemmeside.

– Disse byer fortsætter med at øge deres miljømæssige handlinger og ambitioner, vel vidende at vi hurtigst muligt har brug for at skære på CO2-udledningen, for at beskytte vores planet, tilføjer man.

– Jeg er virkelig stolt over, at vi i Gladsaxe endnu en gang får international anerkendelse for vores mangeårige og ambitiøse klimaindsats. Opgørelsen fra CDP viser jo, hvordan byerne med deres lokale klimaløsninger spiller en utrolig vigtig rolle for løsningen af de globale klimaudfordringer, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Helsingør, Egedal, Hørsholm, Høje Taastrup, og Københavns kommuner er også på listen, sammen med alt fra Bristol, Firenze og Murcia, til Cape Town, Rio, Miami, Seoul og Sydney.