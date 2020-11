Menighedsrådsvalg ved Gladsaxe Kirke

Som det eneste af 300 sogne i Helsingør Stift holdes der valg til menighedsrådet den 17. november.

Af Peter Lawrence Brooker og Ulla Secher Brooker

Peter Lawrence Brooker og Ulla Secher Brooker, Provst Bentzons Vej 25 St tv

Som det eneste af 300 sogne i Helsingør Stift holdes der valg til menighedsrådet den 17. november. Der er to lister hvor liste 1 er et helt ny liste og liste 2 er fra det gamle menighedsråd hvor der også er lokal MF Mads Fuglede, byrådsmedlem Katrine Skov og formand for lokalhistorisk forening Arne Fogt samt Gladsaxe Bladets tidligere chefredaktør Jørgen Olsen.

Det er den mærkeligste valgkamp vi har oplevet. Den ene præst Anne Elise Nielsen sender opfordringer ud til forældre, hun i øvrigt ikke har noget at gøre med. Hun truer med at gå hvis der ikke kommer et nyt menighedsråd og vedlægger en smædeartikel fra Ekstra Bladet om den anden præst Roar Tuxen Lavik.

Vi har ikke oplevet før at en ansat i en virksomhed offentlig udskammer en anden medarbejder. Det pudsige er jo, at Menighedsrådet ikke har noget at gøre med præsterne der er ansat af biskoppen. Ingen af præsterne er i øvrigt blevet hindret i deres projekter af menighedsrådet.

Det vigtige er at det drejer sig om noget helt andet. Efter at kirkens lokaler er udbygget til det næsten perfekte skal der endnu mere turbo på de mange arrangementer der findes i dag.

Der er brug for mere for ældre og ensomme og lokalt rettede arrangementer der strækker ud mod lokale bebyggelser og veje.

