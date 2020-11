Mest forgældet i Nordsjælland

Foto: Colourbox.

Gladsaxe-borgerne har i gennemsnit kun næsten en tredjedel så meget gæld som dem i nabokommunen Gentofte

Af Peter Kenworthy

Ny undersøgelse af danskernes gæld viser, måske ikke overraskende, at de forholdsvis mest forgældede bor i de rige kommuner i hovedstadsområdet.

Ifølge en gældsundersøgelse, lavet af platformen Bankly, har hver borger i Gentofte, Rudersdal og Hørsholm i gennemsnit en samlet gæld for over en million per indbygger – Gentofte-borgerne topper listen med 1,4 millioner.

Borgerne i Gladsaxe skylder langt mindre, nemlig 520.000, mestendels i boliggæld, viser tal fra Danmarks Statistik, der er analyseret og bearbejdet af Bankly.

Borgerne i Brøndby, Albertslund, Ærø og Ishøj har i gennemsnit gæld for under 400.000.

Ifølge Bankly skyldes denne tendens de høje boligpriser samt befolkningssammensætningen i de nordsjællandske kommuner, hvor der ikke bor mange unge der ikke har købt bolig endnu. Samt at antallet af tilgængelige lejeboliger i kommunerne omkring København er relativt højere end resten af Danmark, hvilket betyder, at man ikke har samme behov for at låne penge til en bolig.