Mink, mål og midler

Af Lone Yalcinkaya

Socialdemokraternes og SF’s fremtrædende medlemmer af Gladsaxe Byråd hyler i kor om at ”vi må da se at komme videre” med henvisning til regeringens ulovlige ordre om at udrydde minkerhvervet i Danmark. De mener at sundhedskrisen er for alvorlig til blå-bloks fnidder.

Jeg er overbevist om, at regeringen håndterer Corona-krisen efter bedste evne. Det er jeg ikke tvivl om.

Uagtet hensigten og målet, må enhver myndighed, forvaltning, minister og/eller borgmester overholde gældende lovgivning eller sørge for, at der er hjemmel, til det de anser som en nødvendig handling/beslutning.

Jeg skal ikke gøre mig klog på, om minkene måtte lade livet – så borgerne kunne beskyttes bedre mod Covid19. Når regeringen vurderede det som nødvendig, skulle den også sikre sig, at beslutningen lå inden for gældende lovgivning. Ellers skulle regeringen sørge for, at Folketinget blev hørt og loven vedtaget inden beslutningen kunne eksekveres. Det er grundlaget for vores demokrati og retssamfund. Fødevareministeren tog konsekvensen af situationen, der betegnede forløbet som ”dårlig kommunikation”.

Hvis det er Socialdemokraternes og SF’s indstilling, at målet helliger midlet – så bør vi andre være mere på vagt. Vi kan angiveligt ikke være sikker på, at de vil sikre sig lovligheden af deres beslutninger, når de synes målet er vigtigt.