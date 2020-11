Mulighed for besøg

Besøgsforbuddet gør at der er begrænset mulighed for at få besøg i kommunens plejeboliger. Det skal der gøres noget ved, mener kommunen og Seniorrådet (arkivfoto). Foto: Kaj Bonne.

Kommunen vil etablere besøgsmuligheder i kommunens plejeboligers caféer eller festsale

Af Peter Kenworthy

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i Gladsaxe Kommune havde mulighederne for at beboere i kommunens plejeboliger kan få besøg af flere pårørende under corona oppe og vende, på udvalgets seneste møde i november.

– Gladsaxe Kommune er for nuværende underlagt besøgsrestriktioner af Styrelsen for Patientsikkerhed og har derfor begrænset mulighed for at tilbyde indendørs besøg for andre end den nærmeste pårørende eller ved kritiske situationer i familien. Forvaltningen har derfor indhentet erfaringer fra øvrige kommuner i forhold til håndtering af denne situation, kan man læse i referatet fra udvalgsmødet.

– Når besøgsforbuddet ophæves, vendes der tilbage til en normal dagligdag, dog fortsat under udvisning af at alle hensyn i forhold til at begrænse smitte. Her vil det være muligt med indendørs besøg i beboerens egen bolig, tilføjes det.

Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling om, ”at det godkendes, at der lokalt etableres besøgsmuligheder i café eller festsal under besøgsforbuddet” blev godkendt på mødet.

Indendørs besøgsrum

Ifølge formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorthe Wichmand Müller (F), har alternativet indtil nu, har været udendørs besøg, som også har fungeret fint i sommerperioden og det tidlige efterår.

– Men nu står vi overfor den mørkere og koldere vinterperiode. Derfor har vi haft et behov for at se på alternativerne til, hvordan vi kan sikre en større besøgskreds til vores beboere. Vi har derfor været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen i forhold til hvilke muligheder vi kan tilbyde vores beboere i plejeboligerne, fortæller hun.

Her har det vist sig, siger Dorthe Wichmand Müller, at oprettelse af indendørs besøgsrum, har været det bedste bud, på at balancere hensynet til coronasituationen og begrænse mulig smitte samt sikre beboerne en udvidet besøgskreds.

– Vi regner med og håber på at kunne lykkedes med at skabe besøgsrum på alle plejeboligmatriklerne, således at beboerne, udover den nærmeste pårørende, også vil kunne få besøg af to andre i et indendørs besøgsrum, som tager hensyn til alle forholdsregler i forhold til at begrænse smitten af corona. Vi håber at dette tiltag, vil være med til at gøre den kommende tid mindre ensom, så længe vi er underlagt besøgsrestriktionerne på vores plejeboliger, tilføjer hun

Dorte Wichmand Müller siger at hun forventer, at det vil være muligt for den enkelte beboer at få besøg af en udvidet personkreds fra uge 48.

Stort problem der skal løses

Inge Mandrup, der er formand for Seniorrådet i Gladsaxe, siger at alle er interesserede i løse problematikken, samt at man i seniorrådet gerne vil være til denne proces.

– Der er faldet mere ro på afdelingerne. Vel nok fordi der er færre beboere med et mere fast personale. Men problematikken med restriktionerne om få besøgende er som bekendt et stort problem for de pårørende, hvilket er helt forståeligt. Men vi er også opmærksom på, at vi har en gruppe borgere, der nok nemmere bliver smittet og måske ikke vil overleve en infektion, fortæller Inge Mandrup.