Ny landstræner er fra AB

Pernille Thomsen fra AB Håndbold Special er ny landstræner for Special Olympics-damerne

Af Redaktionen, redigeret

Håndboldudvalget under Parasport Danmark har valgt Pernille Thomsen som ny landstræner for Special Olympics-damerne.

– Pernille blev, udover sin håndboldfaglighed, valgt på grund af sit store engagement for, og viden om, vores håndboldspillere. Håndboldudvalget håber, at Pernille med sin profil kan være med til at skabe nogle nye og udfordrende fællestræninger og inspirere trænerne rundt omkring i foreningerne og derved være med til at skabe endnu flere gode oplevelser for vores håndboldspillere, udtaler Andreas Kronborg, der er formand for håndboldudvalget under Parasport Danmark.

Og den nye landstræner har nogle klare målsætninger og prioriteringer, fortæller hun til AB Håndbolds hjemmeside.

– Vi arbejder os henimod [Special Olympics] World Games i Berlin i 2023. Her stiller vi både med et herrehold og et damehold. Sidst i Abu Dhabi klarede de sig jo mega godt, så vi håber at får stillet med et rigtig godt A-hold hos både damerne og herrerne, siger Pernille Thomsen.

Hun håber samtidig at kunne inspirere til selve holdspillet, og finde de bedste holdspillere, og ikke bare de bedste spillere, til holdet, tilføjer hun.

I udvælgelsesprocessen følger hun selvklart AB’s egne spillere, men de favoriseres ikke.

– Vi har jo både Kenni, Jelena og Magnus Lindholm tilknyttet landsholdene, og de er da helt sikkert stadig i spil, siger Pernille Thomsen.