Borgmester Trine Græse og Ole Skrald plantede det første af 119 nye træer. Foto: Gladsaxe Kommune.

119 nye træer, stauder og en halv million blomsterløg plantes langs Buddinge- og Bagsværd hovedgader

Af Peter Kenworthy

Torsdag plantede borgmester Trine Græse (A) og formanden for Trafik- og Teknikudvalget Ole Skrald (A) det første af 119 nye træer, som skal pryde Buddinge- og Bagsværd hovedgader fra Buddinge Rundkørsel til Bagsværd Bymidte. Projektet udspringer af strategien ”Vores Grønne Gladsaxe”, som har en målsætning om skabe nye og grønne oaser og oplevelser rundt om i Gladsaxe, fortæller Gladsaxe Kommune.

– Vi har en ambition om at skabe en grøn, levende og klimavenlig by her i Gladsaxe. For en grønnere by bliver en smukkere by, som indbyder til udendørs oplevelser, aktivitet og bevægelse, samtidig med at det er til gavn for klimaet og byens natur. Vi har allerede gennemført mange projekter og borgerne vil fortsat opleve, at der kommer nye, grønne oaser rundt om i byen med træer og planter til gavn for mennesker og dyr, fortæller borgmester Trine Græse (A).

Der bliver, ifølge Gladsaxe Kommune, plantet fem forskellige arter af egetræer i vejbedene og på vejhjørnerne bliver der plantet forårsblomstrende fuglekirsebærtræer. Arbejdet på Bagsværd og Buddinge Hovedgade forventes af være afsluttet i løbet af november måned.

I Gladsaxe Kommunes træpolitik, der blev vedtaget sidste år, står der blandt andet at kommunen vil ”bevare og udvikle træerne i Gladsaxe og øge den samlede bestand af træer for at styrke rammerne for den levende by, er visionen i træpolitikken”.

Samtidig er der dog blevet ryddet hundredvis af træer (ifølge Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe 2.000), og hundredvis af meter hæk i Gladsaxe, i forbindelse med etableringen af Hovedstadens Letbane. Efter planen skal der plantes omkring 150 nye træer samt nye hække.