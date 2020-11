Formanden for Cyklistforbundet i Gladsaxe Peter Bo Nielsen mener, at Tobaksvejens nye fælles fortov og cykelsti skal laves om.

Af Carsten Høeg Maegaard

Carsten Høeg Maegaard, teamleder for Veje og Trafik

Formanden for Cyklistforbundet i Gladsaxe Peter Bo Nielsen mener, at Tobaksvejens nye fælles fortov og cykelsti skal laves om. I Trafik- og Teknikudvalget er man enige om, at det ikke fungerer hensigtsmæssigt, som det er nu. Derfor har udvalget besluttet at tage sagen op igen på et af de kommende møder med henblik på at finde en ny og bedre løsning.