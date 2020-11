Ønsker du dig en god bog?

Bibliotikarene på Gladsaxe Hovedbibliotek anbefaler fire bøger til din jul. Foto: Kaj Bonne

Gladsaxe Hovedbibliotek anbefaler fire bøger til juletiden

Af Gitte Ganderup

Julen nærmer sig. Både mostre, børn og bedsteforældre er begyndt at spørge efter ønskesedler. Men hvad ønsker du egentlig?

Gladsaxe Bladet har bedt bibliotekarerne på Gladsaxe Hovedbibliotek anbefale fire bøger, som enten kan gives i gave eller lånes på biblioteket.

Der er to børnebøger og to voksenbøger

Fra Rose – Børnebibliotekar

Den dag vi døde af Anja Hitz.

Hvad er det egentligt vigtige, når grænsen mellem liv og død kommer helt tæt på? Den dag vi døde er inspireret af en autentisk historie om en gruppe efterskoleelever og en kæntret båd. Efter et dramatisk corona-år, kan man relatere til det aftryk, bådulykken sætter i de tre hovedpersoners blik på verden. En bog med både lethed og dybde, der også tegner et fint portræt af de unges identitetsspørgsmål, nuancer af seksualitet og voksenrelationer.

Fra Mette – Børnebibliotekar

I ’Den rustne verden- rejsen til Danmark’ af Adam O. kommer vi med fire handlekraftige børn på et vildt eventyr. Efter et flystyrt havner de alene i Danmark, der er omdannet til en gigantisk losseplads.

Forfulgt af droner og skurke starter de en farefuld rejse gennem skrald, skrot og gamle robotter, og de fire børn må lære at skelne mellem ven og fjende.

Bogen handler om at stå sammen som familie og tro på hinandens kompetencer.

Den er velskrevet, flot illustreret og oplagt at læse sammen hele familien. Kan læses højt fra ca. 7 år og selvlæses fra ca. 10 år. Der er 3 bøger i serien.

Fra Marlene – Voksenbibliotekar

Jeg anbefaler ”Den, der lever stille” af Leonora Christina Skov. Bogen handler om Leonora Christina Skovs svære opvækst, med en psykisk ustabil mor, om at gå gennem livet balancerende på en knivsæg i forhold til forventninger fra forældrenes side, og om at springe ud som lesbisk uden forældrenes accept.Selvom bogen er skrevet som en roman, er den meget nær forfatterens eget liv. Opfølgeren til bogen udkommer april 2021, så læs denne mens du venter på efterfølgeren.

Fra Lotte – voksenbibliotekar

Frank vender hjem.

En af mine største læseoplevelser i år er Frank vender hjem af Kristian Bang Foss. Bogen er både samfundskritisk, sjov og alvorlig på samme tid. Frank og Thea møder hinanden på universitetet og forelsker sig. Det er udfordrende for dem, at de kommer fra vidt forskellige samfundslag. Især Frank føler sig utilstrækkelig i Theas overklassefamilie. Ikke desto mindre flytter de sammen, Thea bliver gravid og de glæder sig til at blive forældre. Men så tager deres liv en overraskende drejning.