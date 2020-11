Opgør med social kontrol

Vi har mange indvandrere fra mange lande, som er flyttet til Danmark som er gode og aktive borgere.

Af Henrik Sørensen

Henrik Sørensen, Folketingskandidat (C)

Men desværre har vi også grupper af indvandrere, som er dårligt integreret i det danske samfund men lever i deres egne parallelsamfund, hvor egne regler og normer gælder.

Unge mennesker som ikke kan få lov til, at bestemme hvem de vil være kæreste eller giftes med. Hvis ægteskabet går i stykker nægter imamer måske kvinden skilsmisse og fastholder kvinde i en dårlig social position. Unge homoseksuelle som ikke tør fortælle deres forældre, at de er homoseksuelle. Nogen indvandrergrupper kommer aldrig ind på arbejdsmarkedet men er på kontanthjælp i mange år.

Det vil vi gøre op med. Det er ikke værdier som jeg ønsker at fremme.

God og imødekommende integration er godt for den enkelte og godt for os. Integration koster i dag mere 33 milliarder kroner. I Gladsaxe er regningen på flere hundrede millioner.

Vi skal have et opgør med den negative sociale kontrol, som findes i mange indvandrermiljøer. Det skal være stop for at store grupper i samfundet lever efter deres egne regler. Indvandrerne skal være en del af samfundet.

Det vil være godt både for samfundet men også økonomisk. Det vil give livskvalitet

Gladsaxe Kommune må nytænke deres integrations- og jobaktiviteter. For indsatsen indtil nu har ikke virket.

En bedre integration vil være en god ”forretning” både for den enkelte og for samfundet.