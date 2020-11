Overenskomststridig strejke påvirker skraldeafhentningen

Det kan godt vare lidt tid, før man igen får en skraldevogn fra Remondis at se i Gladsaxe. Skraldemændene strejker nemlig, indtil Remondis accepterer en nyvalgt tillidsrepræsentant og firmaet ønsker sagen prøvet i en faglig voldgift. Foto: Peter Kenworthy.

Skraldemændene i Remondis genoptager først arbejdet, når renovationsfirmaet godkender ny tillidsmand, siger de

Af Peter Kenworthy

En arbejdsnedlæggelse i Remondis der startede 6. november betyder, at mange borgere i Gladsaxe ikke får hentet deres genanvendelige affald (papir/glas, plast/metal, haveaffald og storskrald) for tiden.

Remondis oplyser på deres hjemmeside, at der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, som påvirker 12 kommuner – herunder Gladsaxe. Firmaet har ikke svaret tilbage på flere henvendelser fra Gladsaxe Bladet.

Overfor A4 Arbejdsliv har kommunikationschef i Remondis, Pernille Andersen, fortalt at striden handler om valget af en tillidsrepræsentant, men havde ellers ingen kommentar.

Og på firmaets hjemmeside skriver Remondis onsdag eftermiddag, at det arbejdsretlige system er i gang, og at man har tillid til, at det system, som arbejdsmarkedets parter arbejder ud fra, vil være med til at håndtere den ulovlige arbejdsnedlæggelse.

Afviste valg af tillidsrepræsentant

Skraldemændene er utilfredse med, at en tillidsrepræsentant de har valgt, er blevet afvist af Remondis, fortæller de.

– Der skulle vælges to tillidsrepræsentanter på to forskellige områder. Remondis gør indsigelser på den ene, og det ville mine kollegaer ikke finde sig i, så de nedlagde arbejdet, fortæller fællestillidsrepræsentant i Remondis, Bjørn Lütjens til Gladsaxe Bladet.

– Vi har løbende prøvet at få Remondis i dialog, men lige nu [onsdag morgen] er der ingen dialog, tilføjer han.

Bjørn Lütjens fortæller at stridens kerne er, at skraldemændene vil have at Remondis accepterer deres valg af tillidsrepræsentant, og når de har gjort det går de i arbejde igen.

– Firmaet har ifølge overenskomsten ret til at gøre indsigelser mod tillidsrepræsentanten. Det er bare ikke kutyme at man gør det, tilføjer han.

Ifølge Bjørn Lütjens har flere afdelinger i Remondis – i Næstved, Ringsted, Jammerbugt, Slagelse og Sorø – nedlagt arbejde i sympati med kollegaerne i Københavnsområdet.

Det kan dog godt tage tid at få spørgsmålet afklaret, da Remondis, ifølge Bjørn Lütjens, ønsker sagen prøvet i en faglig voldgift.

Ikke første gang

Det er langt fra første gang at skraldemænd fra Remondis har strejket. Inden for det seneste halvandet år har de blandt andet strejket på grund af utilfredshed med fyringen af kollegaer og dårlige arbejdsforhold og på grund af nye affaldsbeholdere, der, ifølge dem selv, var med til at forlænge arbejdsdagen for skraldemændene.

På et møde i Gladsaxe Kommunes Miljøudvalg i juni sidste år, orienterende By- og Miljøforvaltningen om at der var store udfordringer med samarbejdet med Remondis, og at man havde opkrævet bod af renovatøren.

Remondis blev senest diskuteret til et møde i udvalget i oktober, hvor man blandt andet diskuterede mulighederne for en såkaldt hjemtagning af affaldsindsamlingen, når den nuværende kontraktperiode udløber i oktober 2024.

– Miljøudvalget forventer, at en hjemtagning ikke i sig selv vil medføre en væsentlig ændring i taksten for borgerne, men at den først og fremmest vil sikre øget stabilitet i afhentningen af affald hos borgerne, kunne man blandt andet læse i referatet fra mødet.

Remondis tømmer beholderne til det genanvendelige affald (papir/glas, metal/plast og storskrald) i Gladsaxe. Ifølge Miljøbeskyttelsesloven har kommunerne ansvaret for alt affald fra husholdninger samt affald til forbrænding og deponering både for husholdninger og virksomheder.

Har en plan

Gladsaxe Kommune fortæller at man følger situationen tæt, og har en plan for at få indsamlet affaldet, når arbejdet genoptages. Det forventes, at chaufførerne skal i arbejdsretten i morgen, tilføjer man.

Kommunen anbefaler desuden på sin hjemmeside, at man fjerner sine beholdere og sit storskrald fra fortovskanten og stiller det tilbage på matriklen, samt at man ikke afleverer plast på genbrugsstationen, da der er ikke mere plads til mere plast derude. Det er nemlig også Remondis der tømmer genbrugsstationens containere.

Kommunen opfordrer i stedet til, at man samler sit plast i gennemsigtige plasticsække, som man kan sætte ud til sine beholdere, når de bliver tømt igen.