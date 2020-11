Oversættelsesbureauer i København kan meget mere end du ved – måske de kan løse din næste opgave?

SPONSORERET INDHOLD: I dag er flersproget kommunikation en selvfølge i mange virksomheder og for at leve op til denne standard og opnå forretningsmæssig succes i udlandet er det værd at overveje at samarbejde med et oversættelsesbureau. En professionel oversættelsesvirksomhed vil påvirke jeres omkostnings optimeringen positivt og forbedre processer markant.

København er en flersproget, multikulturel og pulserende by. Med så stor mangfoldighed, er der konstant efterspørgsel efter sprogservice! Oversættelsesbureauerne er fuldkommen fordybet i byens travle forretningsliv og er øvet i at oversætte alle de vigtige dokumenter – lige fra kontrakter og retningslinjer, til hjemmesider og transskriptioner.

Det giver derfor god mening at samarbejde med et oversættelsesbureau i København hvis du har brug for at få løst en oversættelses opgave uanset størrelsen og omfanget.

Der er kan være mange grunde til at man vælger at bruge et oversættelsesbureau i København, de har nemlig en bredvifte af kompetencer inden for et hav af sprog og gør sig i meget andet end ”bare” at oversætte, de udbyder blandet andet også.

– Korrekturlæsning

– Layout (DTP)

– Transskribering

– Voice-over

– Undertekster

– Tolkeservice

– Tolkning via telefon

– Videotolkning

Grunden til at jeg sætter ”bare” i anførelsen tegn er fordi at faget oversætning oftest er undervurderet som noget folk med kendskab til sproget bare kan gøre. Det er der også en vis sandhed i for folk med kendskab til begge sprog kan oversætte men for at mestre faget ligger der en lang række egenskaber uden for selve sprog delen.

Det handler nemlig om at kunne sætte sig selv i forfatterens sted, om det er personligt, virksomhedsmæssigt eller den specifikke jargon person bruger.

Ikke nok med det, skal man også kunne bygge en sproglig bro mellem det originale sprog og det sprog den endelig version skal være i. Det er altså op til oversætteren at mestre finesserne i det oprindelige sprog for fuldt ud at kunne genoprette den teknisk eller kulturelt korrekt for læseren.

Men der er faktisk flere årsager til hvordan man kan benytte sig af et oversættelsesbureau i København, der er nemlig adskillige undersøgelser der tydeligt har vist, at det er meget mere sandsynligt, at en person vil købe et produkt eller en tjeneste fra en virksomhed, der kommunikerer på sit eget sprog.

Hvordan vælger du så det rigtige oversættelsesbureau i København?

Der er flere ting at være opmærksom på når du skal vælge en leverandør af oversættelser, udover den sædvanelige logik, er det vigtigt at du føler at oversættelsesbureauet har de samme værdier og ideologier som dig, det kan nemlig være med til at styrker jeres samarbejde og skabe det bedst mulige resultat.

Nogle af de kriterier du skal være opmærksom på, er listet herunder og kan give dig et indblik i hvordan du skal forholde dig til dit næste valg af et oversættelsesbureau.

– Fokuser på specialister

– Vælg et team som er flersproget

– Husk datasikkerhed

– Høj fleksibilitet