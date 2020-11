Plejeklager bør registreres

Beslutningen, som S, R og SF tog på byrådsmødet den 28. oktober 2020 om ikke at ville modtage oversigter over klager på plejeområdet, bliver mere og mere mærkværdig.

Af Astrid Søborg

Astrid Søborg, byrådsmedlem, Venstre

Beslutningen, som S, R og SF tog på byrådsmødet den 28. oktober 2020 om ikke at ville modtage oversigter over klager på plejeområdet, bliver mere og mere mærkværdig. I disse dage er et bredt flertal af partier og ordførere på Christiansborg ved at falde over Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi styrelsen ikke har overblik over det antal klager og henvendelser, som den modtager fra borgere om kritisable forhold på ældreområdet.

Det gælder blandt andet formanden for Folketingets Socialudvalg Kirsten Normann Andersen (SF), som er ”forarget” over styrelsens manglende overblik. Når overblikket over klager er vigtigt, handler det jo om at undgå omsorgssvigt, som dem TV2 i sommer dokumenterede på plejehjem i Århus og Randers. Uden indsigt kan det være svært at handle og forebygge. Håbet om at borgmester-flertallet i Gladsaxe Kommune kommer til fornuft er ikke stort. Mærkeligt er det også, at man ikke har set formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget SF’s Dorthe Wichmann Müller forsvare S, R og SF’s beslutning.

Til gengæld kan det være, at Christiansborg-politikerne løser problemet for os efter den aktuelle tumult med Styrelsen for Patientsikkerhed; at de griber ind og pålægger kommunerne at tilvejebringe egne klageoversigter. Klogere havde bare været, hvis borgmesterens flertal ikke havde fjumret rundt i sagen først.