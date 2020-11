Plejer er død til årets store handelsdage

Mother and small daughter with face mask shopping in clothes shop, coronavirus concept.

Foto: Colourbox.

De store handelsdage Black Friday, julehandel og januarudsalg bliver ikke som de plejer at være i år, siger regeringen

Af Redaktionen, redigeret

Der skal tages ekstra forbehold for at mindske smitte med corona-virus, og derfor præsenterede regeringen i dag sammen med erhvervslivets organisationer en række opfordringer til danskerne og virksomhederne for at sikre en forsvarlig afvikling af dagene.

– De kommende måneder er utrolig vigtige for mange i detailhandlen, for det er nogle af de dage, hvor der bliver handlet allermest. Det gælder alt lige fra det lokale supermarked til storcentrene. Men det skal ske på en ansvarlig måde, for vi står i en situation lige nu, hvor smittetallene stiger, udtaler erhvervsminister Simon Kollerup.

– Derfor skal vi alle sammen huske at holde afstand og leve op til retningslinjerne, hvis vi skal have Black Friday og tilbudsshoppe i år. Det er vigtigt, så vi kan holde så meget af dansk erhvervsliv i gang på en forsvarlig måde, og så både kunder og medarbejdere kan føle sig trygge, når der skal handles nedsat elektronikudstyr eller juleand, tilføjer erhvervsministeren.

Hvis smitten udvikler sig yderligere, kan der nemlig komme nye restriktioner, siger regeringen.

Udnyt butikkernes fulde åbningstid

– Det er vigtigt, at vi kan holde gang i butikslivet i denne tid. Både virksomheder og forbrugere har indtil nu gjort en stor indsats for at sikre, at vi trods COVID-19 kan handle forsvarligt. Op til Black Friday og julen, hvor der bliver ekstra pres på, kan der dog i nogle tilfælde være behov for yderligere initiativer og for at være ekstra opmærksomme for at begrænse smitterisikoen, siger politisk direktør i Dansk Industri, Emil Fannikke Kiær.

Virksomhederne opfordres om muligt til at udvide åbningstiden, så kunderne kan handle på flere tidspunkter i døgnet, forlænge byttefristerne, og droppe de ”sociale” tema-/ juleaktiviteter, som gør, at mange stimler sammen i butikkerne.

Kunderne opfordres til at blive hjemme, hvis man er syg eller har symptomer (feber, tør hoste eller vejrtrækningsbesvær), udnytte butikkernes fulde åbningstid, så man handler uden for de travle dage og tidspunkter, og holde afstand, sprit hænder og så vidt muligt gå alene ind i butikken.